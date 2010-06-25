Українська делегація бере участь у засідання Ради Всесвітньої митної організації

Делегація України бере участь у засіданні Ради Всесвітньої митної організації

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Делегація України бере участь у 115-ій та 116-ій сесіях Ради Всесвітньої митної організації(ВМО), що проходять 24-26 червня у Брюсселі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у місії ЄС при Європейському Союзі.

Згідно з повідомленням, делегацію України очолює перший заступник голови Державної митної служби Анатолій ГУТНИК.

Найбільшу увагу в ході сесій буде приділено імплементації Рамкових Стандартів із забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі та зміцнення, з цією метою, адміністративних спроможностей митних адміністрацій. Крім того, митники обговорять розробку інструментів Всесвітньої митної організації по боротьбі з підробками і піратством та ряд інших важливих питань.

Іншими пріоритетними пунктами порядку денного 115/116 сесій Ради є досягнення кращого розуміння особливостей функціонування міжнародного торговельного ланцюга постачання, оцінка впливу новітніх інформаційних технологій на розвиток програм навчання митників, затвердження звітів про роботу Комітетів ВМО (з питань протидії порушенням митного законодавства, спрощення митних процедур, визначення країни та митної вартості товарів, їх номенклатури і класифікації, боротьби з корупцією, митним шахрайством), затвердження бюджету та змін до Стратегічного Плану роботи організації на 2010-2013 роки.

Окрім цього, українська делегація візьме участь у обранні голови, заступників голови Ради, членів Політичної комісії та Фінансового комітету, а також директорів Директорату з інституційного розвитку та Директорату зі спрощення та відповідності ВМО.

Керівник української делегації також підпише меморандум про створення Регіонального навчального центру ВМО на базі Академії митної служби України (м.Дніпропетровськ).

Україна є членом ВМО з 1992 року. Загалом до організації входять митники зі 176 країн світу.