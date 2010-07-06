Єврокомісія рекомендує збільшити пенсійний вік в ЄС

Брюссель. 6 липня. УНІАН. Єврокомісія вважає за необхідне підняти пенсійний вік в Європі.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

“Слабке зростання, нарощування національних боргів та більш високий рівень безробіття “ускладнили” можливість робити гарні обіцянки щодо пенсій та зробили реформу більш терміновою”, - цитує агентство документ, який Єврокомісія планує оприлюднити в середу, 7 липня.

В документі зазначається, що демографія працює проти європейців, враховуючи низький рівень народжуваності, а також зростаючу тривалість життя.

“Тільки якщо люди, оскільки вони живуть довше, триваліше працюватимуть, інакше адекватність пенсій страждатиме, або може статися значне зростанні видатків на пенсійне утримання”, - написано в документі.

Єврокомісія зазначає, що за останні 50 років середня тривалість життя в ЄС зросла на 5 років, і може збільшитися ще на 7 років до 2060 року.

При цьому, якщо на сьогодні на кожного пенсіонера старше 65 років в ЄС нараховується 4 людини в працездатному віці, то до 2060 року цей показник може погіршитися удвічі – до двох працюючих на одного пенсіонера старше 65-ти років.

Єврокомісія зазначає, що в середньому, в 2008-му році, європейці виходили на пенсію у віці 61,4 роки. При цьому, в США пенсійний вік наступає в 65 років, в Японії – в 70 років.

У зв’язку з цим Єврокомісія рекомендує країнам-членам розглянути можливість збільшення пенсійного віку, зазначаючи, що це рішення залишається у повній компетенції країн-членів.

На сьогодні ряд європейських урядів вже розглядають можливість підвищення пенсійного віку. Так, в Греції розглядають можливість підвищення пенсійного віку з 60-ти до 65-ти років, в Іспанії та Німеччині – з 65-ти до 67-ми, у Франції – з 60-ти до 62-х.