В ЄС з`явиться власна дипломатична служба

Брюссель. 8 липня. УНІАН. Європарламент схвалив концепцію Європейської служби зовнішніх дій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні Європарламентом на своєму засіданні у Страсбурзі.

“За” проголосували 549 депутатів, проти – 78, утрималися – 17.

Згідно з рекомендаціями щодо організації та методів роботи Служби, схвалених резолюцією Європарламенту, у випадку відсутності Верховного представника з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, її зможуть заміняти комісари ЄС з питань розширення та з питань розвитку і гуманітарної допомоги, або міністр закордонних справ головуючої в ЄС країни.

Передбачається, що контроль за програмами зовнішньої співпраці ЄС залишиться, як і раніше, за Єврокомосією, незважаючи на пропозицію К.ЕШТОН передати його новій Службі зовнішніх дій. Що ж стосується пропозицій про зміни у політику розвитку, то вони готуватимуться спільно Єврокомісією та Службою зовнішніх дій.

60% персоналу Служби зовнішніх дій становитимуть постійні європейські чиновники, що, на думку депутатів Європарламенту, гарантуватиме європейську ідентичність дипломатичній службі ЄС. Ще третина співробітників складатиметься з представників дипломатичних служб країн-членів ЄС.

Починаючи з 1 січня 2011 року 1525 службовці з Єврокомісії та Генерального секретаріату Ради ЄС перейдуть до Служби зовнішніх дій ЄС. Крім того, з’явиться додатково 100 вакансій, оскільки загальна кількість персоналу Служби становитиме 1625 осіб.

Штаб-квартира Служби зовнішніх дій перебуватиме в Брюсселі. Сама Служба складатиметься з центральної адміністрації та 136 колишніх делегацій Єврокомісії за кордоном.

Рекомендаціями забезпечується політична та фінансова підзвітність Служби зовнішніх дій ЄС перед Європарламентом.

Передбачається також, що перед призначенням на посади спеціальних представників ЄС, або голів делегацій ЄС в окремих, найбільш важливих для Євросоюзу країнах, претенденти мають зустрітися з депутатами-членами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, створення Європейської служби зовнішніх дій є однією з вимог Лісабонської угоди і призначена для більш чіткої координації європейської зовнішньої політики.