Мінекономіки Укрїани та ФРН підготують пропозиції для співпраці

Київ. 13 липня. УНІАН. Представники Міністерства економіки України й Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва Міністерства економіки та технологій Федеративної Республіки Німеччина в ході п`ятого засідання українсько-німецької групи високого рівня (ГВР) з економічного співробітництва обговорили ряд питань, що стосуються розвитку двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, засідання ГВР пройшло в Берліні 9 липня і його результати стали «важливим кроком» у контексті підготовки офіційного візиту до ФРН Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«У ході засідання представницькі делегації двох країн детально розглянули стан і перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, зокрема в сферах транспорту, туризму, будівництва, реформування й модернізації житлово-комунального господарства, банківського та фінансового секторів, у космічній галузі тощо», - йдеться в повідомленні прес-служби Мінекономіки.

Обговорювалися також питання участі німецьких компаній у реалізації проектів в контексті підготовки України до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, а також продовження надання Німеччиною допомоги Україні в рамках технічної та фінансової співпраці.

Суттєву увагу було приділено подальшому розвитку співпраці в енергетичній сфері, в першу чергу з метою підвищення енергоефективності української економіки та розвитку відновлюваної енергетики. «Цій проблематиці буде присвячена низка двосторонніх заходів, які відбудуться восени цього року в Києві та Донецьку, зокрема українсько-німецький енергетичний форум, участь у якому візьмуть представники офіційних і ділових кіл обох країн», - зазначають у Мінекономіки України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 30 серпня має намір з офіційним візитом відвідати Федеративну Республіку Німеччина.