”Учасники Сі Бриз” звільнювали судно в Одесі

Одеса. 13 липня. УНІАН. Сьогодні у Військовій гавані Одеського порту підрозділ морського спецназу відпрацьовував у рамках міжнародних навчань «Сі Бриз-2010» елементи звільнення судна, що зазнало нападу морських бандитів.

Як передає кореспондент УНІАН, паралельно друга група учасників навчань у складі військовослужбовців Данії, України і США проводила підводні зварювально-ріжучі роботи на «затонулій баржі».

Воїни підрозділу морського спецназу під командуванням капітана 3-го рангу Володимира ЖУКА, підійшовши на швидкісному катері до «захопленого» судна, в лічені секунди піднялися на його борт і блискавично провели захоплення умовних «корсарів».

«Ця операція, - прокоментував пізніше В.ЖУК, - лише невелика частина складних завдань, які необхідно виконувати при звільненні судна від піратів». Цьому підрозділу, що складається з офіцерів і мічманів, вже довелося брати участь в реальних операціях інтернаціональних сил в Середземному морі зі звільнення екіпажа теплохода від морських бандитів.

У другій інтернаціональній операції взяли участь більш як півсотні військових водолазів, що пройшли напередодні навчань курс англійської мови і ознайомилися з устаткуванням, які є на озброєнні у флотах різних держав, що сприяло їх злагодженим діям під водою.

Поставлене завдання зі спільного занурення на 7 метрів і екстреного ремонту баржі в умовах поганої видимості водолази успішно виконали.

Як повідомлялося, одна з цілей навчань «Сі Бриз-2010» - відпрацювати дії багатонаціональних штабів і сил в міжнародній антипіратській операції. До морської фази маневрів у північно-західній частині Чорного моря залучено військовослужбовці і 16 кораблів, зокрема України, США, Данії, Туреччини.