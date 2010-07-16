Відмова Києва від НАТО не вплине на відносини зі Словаччиною

Київ. 16 липня. УНІАН. Відмова України від стратегічної політичної мети – вступу в НАТО – не матиме негативних наслідків для розвитку українсько-словацьких відносин.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявив словацький політичний експерт президент Інституту проблем суспільних відносин (м. Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ. Він, зокрема, прокоментував засади внутрішньої і зовнішньої політики нового коаліційного правоцентристського уряду Словаччини, який був сформований 8 липня за результатами парламентських виборів, на чолі з представником Словацького демократичного християнського союзу Іветою РАДІЧОВОЮ.

На думку експерта, діяльність нового уряду буде пов’язана з радикальними змінами у Словаччині, насамперед, щодо реалізації внутрішньої політики, зокрема, її соціально-економічної складової, що ґрунтуватиметься на ліберально-демократичних, а не націоналістичних засадах. При цьому, заявляє Г.МЕСЕЖНІКОВ, внутрішній розвиток Словаччини повинен повернутися до цінностей, підходів та курсу, які мали місце у державі в період з 1998 по 2006 роки, коли прем’єр-міністром був політик Міколаш ДЗУРІНДА.

“Вважаю, що у сфері зовнішньої політики відбудеться продовження курсу на глибоке співробітництво в рамках Європейського Союзу і НАТО. Але у позиції словацької сторони існують деякі неузгодженості з планами і заходами ЄС, які спрямовані на захист валюти євро та надання фінансової допомоги деяким членам організації, які потерпають через важкі наслідки фінансово-економічної кризи”, - також зауважив Г.МЕСЕЖНІКОВ.

За його словами, новий словацький уряд заявив, що не братиме участь у наданні допомоги Греції та переоцінить роль Словаччини щодо її залучення до виконання пакету фінансових заходів, спрямованих на зміцнення євро.

Щодо перспектив українсько-словацьких відносин, аналітик висловлює переконання, що продовжуватиметься політика, яку проводив уряд на чолі з М.ДЗУРІНДОЮ (1998-2006), адже у новому коаліційному уряді цей політик отримав посаду міністра закордонних справ. “М.ДЗУРІНДА має великі симпатії до України і завжди відкрито заявляв про необхідність всебічної підтримки держави, активізації та розвитку українсько-словацьких відносин, що повинно виявлятися у підтримці усіх сфер внутрішнього розвитку України на добросусідських, партнерських засадах, а також зовнішнього курсу держави, спрямованого на зближення з Європейським Союзом”, - сказав Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Як він також зауважив, деякі нові особливості сучасних українсько-словацьких відносин будуть обумовлені відмовою керівництва України від стратегічної мети – набуття членства в НАТО, що вже зафіксовано у прийнятому Верховною Радою і підписаному Президентом України законі “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

“Але це не матиме негативних наслідків для двох держав, і Словаччина продовжуватиме вважати Україну своїм стратегічним партнером на Сході”, - переконаний словацький політичний експерт.