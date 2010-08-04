У Польщі триває скандал навколо в`язниць ЦРУ

Варшава. 4 серпня. УНІАН. Польська прокуратура розглядає можливість притягнення до відповідальності низки найвищих високопосадовців, які керували Польщею в 2001-2005 роках, за згоду на функціонування в країні таємних тюрем ЦРУ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише сьогодні Gazeta Wyborcza, зауважуючи, що серед них екс-президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ та колишній глава уряду Лєшєк МІЛЛЕР.

За даними видання, яке посилається на свої джерела, прокурор, котрий веде цю справу, планує висунути політикам звинувачення в співучасті в військовому злочині.

Слідство в справі таємних тюрем, яку розслідує прокуратура з 2008 року, є „цілковито таємним”, й офіційно слідчі не коментують його перебіг.

Водночас, за даними газети, прокурор вже підготував необхідні матеріали, які планує передати голові Сейму, котрий може поставити питання про притягнення політиків до відповідальності за державний злочин на засіданні польського парламенту.

Газета зауважує, що таємні тюрми нібито діяли в Польщі та кількох інших країнах з 2002 по 2005 рік.

„Таким чином справа може стосуватися лише трьох осіб, які керували Польщею в 2001-2005 роках – екс-президента Олександра КВАСНЄВСЬКОГО, екс-прем’єра Лєшека МІЛЛЕРА та колишнього глави МВС та адміністрації Кшиштофа ЯНІКА”, - написало видання.

О.КВАСНЄВСЬКИЙ підтвердив співпрацю польських властей із ЦРУ, але заперечує наявність у Польщі таємних в’язниць.

Л.МІЛЛЕР відмовився від коментарів, хоча раніше заперечував наявність тюрем, а К.ЯНІК заявляє, що „не має зі справою нічого спільного”.

Водночас газета зауважує, що для притягнення політиків до відповідальності після передачі доказів главі Сейму їх аналізом має зайнятися конституційна комісія.

Лише після її згоди справу може розглянути Сейм.