У Польщі відбудеться інавгурація нового Президента

Варшава. 6 серпня. УНІАН. Сьогодні у Варшаві відбудеться інавгурація новообраного Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

Згідно з планом урочистостей, вранці новообраний Президент Польщі складе присягу перед депутатами Сейму та Сенату країни на спільному засіданні обох палат парламенту.

Цього ж дня відбудеться служба Божа у Варшавській архікатедрі та вручення Б.КОМОРОВСЬКОМУ орденів Відродження Польщі та Білого орла в Королівському замку.

Разом із тим командування Збройними силами Польщі новообраний Президент перебере 15 серпня - під час урочистостей з нагоди Дня польського війська.

Довідка УНІАН. У липні кандидат від правлячої у Польщі з кінця 2007 року „Громадянської платформи” Б.КОМОРОВСЬКИЙ переміг у другому турі позачергових президентських виборів.

Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, в той час як лідера найпопулярнішої у Польщі опозиційно партії „Право та справедливість” Ярослава КАЧИНСЬКОГО - 47%.