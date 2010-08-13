Принц Бельгії відвідає Україну

Київ. 13 серпня. УНІАН. Україну з економічною місією відвідає принц-наступник Королівства Бельгії ФІЛІП. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, сьогодні питання підготовки цього візиту в Києві обговорили міністр економіки України Василь ЦУШКО і Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгії в Україні Марк ВІНК.

Програма візиту передбачає зустріч принца ФІЛІПА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, а також спільне відкриття українсько-бельгійського бізнес-форуму.

В.ЦУШКО і М.ВІНК під час бесіди висловилися за необхідність найближчим часом активізувати роботу, спрямовану на експертне визначення і реалізацію спільних інвестиційно-інноваційних проектів, зокрема в галузі модернізації систем енергопостачання, енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

Довідка УНІАН. У січні-травні 2010 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг двосторонньої торгівлі між Україною і Бельгією зріс на 19% до 284 млн. дол. При цьому експорт товарів з України зріс на 41% - до 99 млн. дол., а імпорт товарів з Бельгії – на 10% - до майже 186 млн. дол.