Росія передала Польщі нові матеріали про падіння літака Качинського

Москва. 25 серпня. УНІАН. Росія передала Польщі нові документи щодо катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Процедура передачі відбулася в Міждержавному авіаційному комітеті в Москві, повідомили УНІАН в МАК.

Зокрема, Польщі були передані оригінали екземплярів документації, що знаходилися на борту літака Ту-154 і були виявлені на місці катастрофи. Зокрема, Посібник з експлуатації, конструкторська документація літака, технічні паспорти на встановлене устаткування і прилади, різні інструкції, довідкові матеріали по планеру, двигунам і встановленим на борту системам, альбоми компонувальних і електричних схем, матеріали Збірки аеронавігаційної інформації «Jeppesen», а також ряд інших документів (бланки, списки, таблиці, листи тощо).

Всього була передана документація загальним об`ємом 251 найменування і більше 10 тис. сторінок, зокрема ряд документів, вказаних в запитах Уповноваженого представника Республіки Польща Едмунта КЛІХА і міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Єжи МІЛЛЕРА.

Крім того, польській стороні був переданий комплект Збірки аеронавігаційної інформації Російської Федерації, що містить національні правила і вимоги виконання міжнародних польотів в повітряному просторі Російської Федерації, аеронавігаційного і аеродромного обслуговування, метеорологічного забезпечення, радіозв`язку та ін. Також були передані результати проведеного аналізу паливно-мастильних матеріалів, якими був заправлений літак.

Документація передана Уповноваженому Е.КЛІХУ. За результатами передачі документації сторонами був підписаний відповідний протокол.

Раніше польській стороні була передана документація щодо розслідування в об`ємі більше 60 найменувань. Технічна комісія МАК готує до передачі черговий об`єм документації, яку запрошувала польська сторона.

Як повідомляв УНІАН, МАК в оприлюдненому в травні попередньому рапорті причин катастрофи літака Л.Качинського опосередковано назвав винними пілотів, які зважилися посадити машину в умовах сильного туману.

Літак Президента Польщі розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. На борту знаходилися 96 осіб - 88 пасажирів і восьмеро членів екіпажа. Не вижив ніхто. Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь в траурних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.