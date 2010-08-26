У Німеччині журналістам дозволять розголошувати держтаємниці

Київ. 26 серпня. УНІАН. Уряд Німеччини схвалив законопроект, який розширює права і свободи журналістів, повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву міністра юстиції ФРН Сабіни ЛОЙТХОЙССЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР.

Зокрема, законопроект передбачає, що журналісти не переслідуватимуться за звинуваченням ”у причетності до розголошування державної таємниці” у разі, якщо вони цитують відомості, що містяться в секретних документах.

Також законопроект урізує повноваження поліції проводити обшуки у журналістів, передає Лента.ру. Тепер обшуки можуть бути здійснені у разі наявності ”достатніх” доказів здійснення журналістом протиправних дій, тоді як раніше поліція могла вдатися до обшуку лише на підставі підозр.

Як відзначає AFP, законопроект став наслідком скандалу навколо авторитетного німецького журналу Cicero. У 2005 році видання процитувало витяг з секретних документів федеральної кримінальної поліції, після чого в редакції пройшов обшук. У 2006 році Конституційний суд вже визнав дії поліції порушенням свободи преси.

Зі свого боку представники фракції ”Зелених” у Бундестагу піддали новий законопроект критиці як недостатній і половинчастий, звернувши увагу, що журналістів все ще можна переслідувати за звинуваченням у ”підбурюванні до розголошування державної таємниці”, наприклад, якщо вони намагаються одержати секретні відомості.