Пільзень стане культурною столицею ЄС

Чеський Пільзень стане культурною столицею Європи

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Чеське місто Пільзень стане однією з двох культурних столиць Європи в 2015 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, за даними прес-служби Єврокомісії, відповідне рішення було прийняте 8 вересня жюрі, відповідальним за вибір міста від Чехії на цю роль.

Окрім Пільзена на роль культурної столиці Європи номінувалася також чеська Острава.

Формальне затвердження Пільзена культурною столицею Європи 2015 року відбудеться на засіданні Ради міністрів ЄС в травні 2011 року.

Відповідно до рішення Ради ЄС від 2006 року, в 2015 році двома країнами, в яких будуть визначені міста, – культурні столиці Європи, стали Бельгія і Чехія. У лютому 2010 року жюрі вирішило, що культурною столицею Європи в 2015 році також стане бельгійський Монс.

Згідно з раніше прийнятими рішеннями, в 2011 році культурними столицями Європи стануть Таллінн (Естонія) і Турку (Фінляндія), в 2012 – Гімараєш (Португалія) і Марібор (Словенія), в 2013 – Марсель (Франція) і Кошице (Словаччина), в 2014 – Умеа (Швеція) і Рига (Латвія).