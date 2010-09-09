Зоопарк Києва запросить куратора з Європи

Київ. 9 вересня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація підпише контракт про співпрацю з директором іспанської компанії Maguari-One Zoo Consultants S.L., колишнім директором Біопарку Валенсії Куном БРАУЕРОМ щодо подальшого розвитку Київського зоопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“Завтра ми підпишемо контракт з паном БРАУЕРОМ як з куратором-консультантом стосовно питань розвитку зоопарку”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що К.БРАУЕР добре знає Київський зоопарк ще з “найкращих часів”.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що буде розроблено заходи щодо розвитку зоопарку і визначено терміни їх виконання.

“Будемо відводити певний термін на виконання певного заходу, після закінчення якого пан БРАУЕР приїде в Київ і подивиться, як все виконується. Таким чином, за 3-4 роки ми повинні повернути зоопарк в Європейську асоціацію зоопарків і акваріумів”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, впродовж наступного року планується провести п’ять таких зустрічей. Крім того, група спеціалістів відвідає європейські зоопарки, де вивчатиме досвід утримання тварин.

А.ГОЛУБЧЕНКО також додав, що контракт з К.БРАУЕРОМ буде підписано “на громадських засадах”. “Пан БРАУЕР погодився працювати на громадських засадах з тим, щоб допомогти підняти Київський зоопарк”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

У свою чергу, К.БРАУЕР зазначив, що його не хвилює питання смертності тварин в Київському зоопарку, оскільки цей показник не виший, ніж в інших зоопарках. “Мене турбують питання утримання тварин, питання їх годування”, - сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО також повідомив, що вчора разом з першим заступником голови КМДА Олександром ПОПОВИМ відвідав Київський зоопарк і зустрівся з колективом.

“Ми підтримуємо БЕРЗІНУ (директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА - УНІАН) на посаді директора Київського зоопарку. Ми зробили висновки, що БЕРЗІНА може і обов’язково вирішить всі питання, пов’язані з розвитком зоопарку”, - сказав він.

Довідка УНІАН. К.БРАУЕР - біолог, працював генеральним директором Біопарку Валенсії, виконавчим директором Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, директором Національного фонду досліджень у зоопарках, директором Федерації зоопарків Нідерландів.