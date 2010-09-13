Росія не відмовиться від ”Південного потоку”

Москва. 13 вересня. УНІАН. Росія готова «скоригувати плани» щодо «Південного потоку» - якщо Україна піде на об`єднання «Газпрому» з НАК «Нафтогазом» - однак не збирається від нього відмовлятися.

Про це під час відеомосту Москва – Київ на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?» повідомив заступник голови Держдуми РФ, президент «Російського газового товариства» Валерій ЯЗЄВ.

«Якщо буде вирішене питання об`єднання «Гапрому» і «Нафтогазу», то, найімовірніше, буде корекція планів щодо «Південного потоку», - заявив В.ЯЗЄВ. При цьому він додав, що російська сторона не може «чекати протягом років, поки Україна ухвалить рішення – буде чи не буде об`єднуватися».

Він пояснив це тим, що є терміни щодо створення «Південного потоку», і тому російська сторона не може порушувати зобов`язання перед учасниками проекту. «Тому Україні потрібно швидше визначатися», - сказав він.

За його оцінками, в Україні також розуміють, що у разі запуску «Південного потоку» і «Північного потоку» монополізм України за об`ємами прокачування з нинішніх 80% істотно зменшитися.

Водночас остаточної відмови від «Південного потоку» не відбудеться. «Стала позиція політичного керівництва країни і «Газпрому» – ми від «Південного потоку» не відмовляємося. Тому Болгарія хай буде спокійна. Ми все одно будуватимемо «Південний потік».

Довідка УНІАН. Газопровід “Південний потік” (South Stream) планується побудувати до 2013 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 мільярдів доларів. Газопровід буде прокладено по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна пройде через Грецію до Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.