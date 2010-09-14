ЄНП засуджує втручання даржави Україна у справи ”Батьківщини”

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Європейська народна партія (ЄНП) засуджує втручання держави Україна у внутрішні справ “Батьківщини”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у резолюції Політичної Асамблеї Європейської народної партії, схваленій на її засіданні 13 вересня.

“Європейська народна партія... засуджує втручання держави у внутрішні справи основної опозиційної партії, що може завадити її участі у місцевих виборах у низці регіонів”, - зазначається у документі.

У резолюції, зокрема, звертається увага на відмову місцевих управлінь Міністерства, зокрема, Київської, Львівської, Луганської та ряду інших областей визнавати рішення місцевих осередків партії “Батьківщина”, незважаючи на те, що до сфери їхніх інтересів входить лише брат до уваги такі внутрішні партійні рішення.

Крім того, європейські “народники” звернули увагу на потурання державними посадовцями створенню паралельних партійних структур у регіонах, а також судові заборони на зміну місцевого партійного керівництва, репресивні дії та залякування податковими й іншими державними контролюючими органами місцевих партійних осередків та партійних активістів.

“Європейська народна партія... підтверджує свою повну та рішучу підтримку і солідарність з лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО та партіями “Батьківшина”, “Рух” та “Наша Україна”, які належать до сім’ї ЄНП”, - наголошується в резолюції.

У документі також міститься заклик до Президента Віктора ЯНУКОВЧИА та української влади припинити антидемократичні дії та будь-яке втручання у внутрішні справи опозиційних партій, а також забезпечити їхню безперешкодну участь у місцевих виборах.

Крім того, ЄНП закликала Президента та владу України подбати про те, “щоб період політичної стабільності було використано для проведення вкрай необхідних системних реформ в Україні, а не для того, щоб змусити замовкнути голоси невдоволених, залякати засоби масової інформації та замінити політичний плюралізм монополізованою державною вертикаллю”.

Як повідомляв УНІАН, у цьому ж документі ЄНП висловила також стурбованість згортанням свободи слова в Україні і конфліктом інтересів голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.