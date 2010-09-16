Генсек ЄНП заявляє про стурбованіість політичною ситуацією в Україні

Брюссель. 16 травня. УНІАН. Генеральний секретар Європейської народної партії (ЄНП) Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІЗ заявляє про стурбованість політичною ситуацією в Україні.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі ввечері 15 вересня на саміті ЄНП після зустрічі з головою партії “Батьківщина” Юлією ТИМОШЕНКО.

“Протягом останніх тижнів ми дуже уважно вивчали ситуацію в Україні, і ми знайшли, що ми дуже-дуже стурбовані тим, що немає 100% свободи преси, свободи висловлювання в країні, ми бачимо еволюцію, яке занепокоює нас дуже сильно з цим новим урядом, а також щодо створення паралельних структур партії (“Батьківщина” – УНІАН), що також, звичайно, ми з боку ЄНП засуджуємо”, - сказав Генсек “народників”.

Він зазначив, що всі ці процеси змусили ЄНП розробити резолюцію, яка була схвалена 13 вересня Політичною Асамблеєю партії, що складається з представників усіх партій-членів ЄНП.

“Ми будемо пильно стежити за поточним політичним розвитком в країні. Наша родина завжди на стороні свободи, абсолютної свободи слова, свободи преси”, - сказав А.ЛОПЕС-ІСТУРІЗ.

Він також висловив стурбованість затриманням в аеропорту “Бориспіль” київського представника Фонду Конрада Аденауера пана Ніко ЛАНГЕ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична Асамблея ЄНП схвалила резолюцію, в який висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя в політичних силах, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”. У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України та Нашій Україні і закликала Президента України та владу припинити антидемократичні дії.