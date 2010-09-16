Сьогоні відбудеться засідання Європейської Ради

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, лідери ЄС планують обговорити питання подальшої співпраці зі стратегічними партнерами ЄС.

Серед основних завдань – визначення ряду заходів для посилення ефективності Європейської зовнішньої політики.

Крім того, лідери країн-членів ЄС оцінять прогрес в діяльності Робочої групи з економічного врядування.