Україна має нового посла в Словаччині

Їм став колимшній Закаарпатської ОДА

Київ. 16 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олега ГАВАШІ Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці. Текст відповідного указу від 16 вересня розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, раніше О.ГАВАШІ обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

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