Єврокомісія дозволила Metinvest B.V.стати власником ММК ім. Ілліча.

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Єврокомісія дала дозвіл на придбання компанією Metinvest B.V., зареєстрованій у Нідерландах, акцій ЗАТ “Ілліч-Сталь” і ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийняте 15 вересня.

Згідно з повідомленням прес-служби Єврокомісії, Metinvest B.V. в результаті операції одержить монопольний контроль над цими компаніями.

Придбання акцій розглядалося Єврокомісією за спрощеною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2010 року на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на купівлю 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча в 3,7 рази – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами Групи ”Метінвест” є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою ”Метінвест” на партнерських засадах.