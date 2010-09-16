Політика сусідства залишається серед пріоритетів ЄС

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Політика сусідства залишається однією з найпріоритетніших у зовнішніх відносинах ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ по завершенню засідання Ради.

“Наша політика сусідства, така як політика щодо Західних Балкан та Східне партнерство є серед найвищих пріоритетів”, - сказав він.

Президент Європейської Ради також висловив переконання в тому, що якщо ЄС хоче бути потужним глобальним гравцем, він має передусім бути серйозним регіональним гравцем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейська Рада розглянула питання стратегічного підходу до співпраці з основними зовнішніми партнерами.