ЄС хоче мати середньострокове планування у зовнішній політиці

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Лідери ЄС хочуть запровадити середньострокове планування у відносинах зі стратегічними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Європейська Рада просить Верховного представника ЄС за координації з Євро комісією та Радою закордонних справ оцінити перспективи відносин з усіма стратегічними партнерами і визначити, зокрема, наші інтереси та можливі засоби для їх реалізації”, - зазначається у документі.

Лідери ЄС запропонували Верховному представнику підготувати першу доповідь до засідання Європейської Ради у грудні цього року.

При цьому вони висловили думку, що в ході здійсненої оцінки, мали б бути визначені частота, формат та можливі результати самітів зі стратегічними партнерами, бажані для досягнення цілей ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейська Рада розглянула питання стратегічного підходу до співпраці з основними зовнішніми партнерами.