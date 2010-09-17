У Польщі затримано Ахмеда Закаєва

Варшава. 17 вересня. УНІАН. Польська поліція затримала голову уряду Чечні у вигнанні Ахмеда ЗАКАЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЗАКАЄВА, оголошеного у міжнародний розшук Росією за причетність до терористичної діяльності, затримали сьогодні вранці, коли він збирався самостійно приїхати до прокуратури.

Прес-секретар польської поліції Маріуш СОКОЛОВСЬКИЙ заявив в ефірі телеканалу TVN24, що затримання А.ЗАКАЄВА відбулося спокійно.

Затриманий доставлений до прокуратури, яка має визначити міру запобіжного заходу до встановлення дати судового засідання щодо можливої екстрадиції А.ЗАКАЄВА до Росії.

М.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що польська поліція зобов’язана затримувати кожну особу, яка міститься у базах Інтерполу.

Почесний консул Чечні Адам БОРОВСЬКИЙ назвав затримання А.ЗАКАЄВА, який прибув до Польщі на Третій Всесвітній чеченський форум, „великим скандалом”.

У 2003 році Велика Британія відмовила Росії в екстрадикції А.ЗАКАЄВА, надавши йому політичний притулок.