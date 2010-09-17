У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

18:02, 17 вересня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, обміняються думками щодо пропозиції про надання країнам-членам право забороняти чи обмежувати виробництво генетично-модифікованої продукції на частині чи на всій їх території. Ця пропозиція має ліквідувати відсутні прогалини в законодавстві ЄС в цьому питанні.

Дата події: 27 вересня 12010 року.

Час початку: 10:00.

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