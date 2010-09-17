У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму та молоді Андрулли Вассіліу
18:52, 17 вересня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить свою політику щодо можливостей та викликів, що стоять перед кіно в цифрову еру. Комісар також представить Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо того, як країни-члени та Комісія можуть сприяти переходу кіно на цифрові технології, в тому числі через надання державної допомоги.
Дата події: 24 вересня 2010 року. Час початку: 12:30.
Час початку: 12:30.
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