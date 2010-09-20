Міністр закордонних справ ФРН оформив гей-партнерство

Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Німеччини 48-річний Гвідо ВЕСТЕРВЕЛЛЄ оформив гей-партнерство зі своїм другом, 43-річним Мікаелєм МРОНЦЕМ, організатором спортивних заходів.

Про це повідомляє сьогодні французька Liberation.

Так зване «домашнє партнерство», різновид шлюбного контракту двох людей повнолітнього віку,які бажають жити разом, було оформлене в минулу п`ятницю у Бонні.

Міністр близький до канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ. Він відкрито заявив про свою орієнтацію в 2004 році.

При цьому, за даними видання, міністр зазначив, що його «одруження» (повноцінні браки в Німеччині для гей-пар поки не дозволені) є його «приватною справою».

Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ додав також, що не збирається брати з собою свого партнера під час візитів до тих країн, де гомосексуалізм не сприймається.