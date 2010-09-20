Янукович запевняє ПАРЄ, що в Україні немає проблем зі свободою слова

Київ. 20 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив голову Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлуту ЧАВУШОГЛУ, що українська влада не порушує право громадян на свободу слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з головою ПАРЄ, яка відбулась сьогодні у Києві.

«Дуже болюче питання щодо забезпечення свободи слова. Опозиція з цього питання піднімає прапор, шукає недоліки. Безумовно, вони є, але здебільшого штучні. Я впевнений, що влада не ставить завдання перешкоджати свободі слова», - наголосив Президент.

Говорячи про конкретні кроки українського керівництва щодо забезпечення свободи слова, В.ЯНУКОВИЧ відзначив розробку концепції зі створення громадського мовлення, яка буде реалізована шляхом ухвалення відповідного законодавства.

«Забезпечення незалежності ЗМІ є однією із цілей розвитку демократичного суспільства», - підкреслив глава держави.

У зв’язку з цим він зазначив, що в Адміністрації Президента створено дієву система контролю за розслідуваннями фактів порушення прав ЗМІ та запобігання таких випадків.