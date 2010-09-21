Україна і Данія проведуть консультації

Київ. 21 вересня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН 22-24 вересня здійснить візит до Данії для участі у двосторонніх політичних консультаціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Під час візиту П.КЛІМКІН зустрінеться з державним секретарем МЗС Данії, першим заступником міністра Майклом СІЛЬМЕР-ЙОНСОМ, державним секретарем з питань торгівлі та корпоративних відносин МЗС Данії Анне СТЕФФЕНСЕН, заступником голови Комітету з питань зовнішньої політики Фолькетингу Данії Моенсом ЛЮККЕТОФТОМ.

Програмою візиту також передбачено виступ П.КЛІМКІНА перед членами Товариства з питань зовнішньої політики на тему «Європейські перспективи України».

У ході візиту відбудеться урочисте відкриття бюсту Тараса Шевченка у копенгагенському парку Остербро.