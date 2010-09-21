Європарламент схвалив нове газове законодавство ЄС

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Європарламент схвалив нове законодавства для забезпечення безпеки постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За проект доповіді Алєхо Відал КАДРАСА (група народних партій, Іспанія) проголосували 601 депутат, проти – 27, утрималися – 23.

Новий документ передбачає, що протягом двох років країни-члени ЄС мають розробити плани попередження зривів у постачанні газу, а Єврокомісія отримає більше повноважень у застосовуванні надзвичайних заходів та координації дій країн-членів з тим, щоб антикризові заходи в одній країні-члені ЄС не призвели до зриву постачань газу до інших країн.

У випадках надзвичайно низьких температур європейські газові компанії повинні будуть забезпечити можливість постачання домогосподарства газу протягом семи днів пікового періоду екстремально-низьких температур, а також протягом 30-днів виключно високого попиту на газ та протягом 30-ти днів під час помірної зими у випадку проблем інфраструктури.

Країни-члени ЄС також мають забезпечити, щоб навіть у випадку проблем з більшою частиною трубопроводів, решта інфраструктури була здатна постачати весь обсяг газу домогосподарствам в день “надзвичайно високого попиту” (статистично, такі дні трапляються раз на 20 років).

Для досягнення цих стандартів відповідності, національні влади матимуть 4 роки. Що стосується між кордонних поєднань трубопроводів у випадках необхідності, то роботи над такими проектами мають завершитися протягом трьох років з моменту набуття Директивою чинності.

Документ також передбачає, що у випадку, якщо незважаючи на всі здійснені заходи відбудеться серйозне переривання у постачаннях газу, країни-члени ЄС матимуть право активувати національні плани надзвичайної ситуації. При цьому у випадках застосування таких планів, країни-члени мають забезпечити транскордонний доступ до сховищ газу та поставки газу в інші країни-члени ЄС.

Єврокомісія матиме повноваження оголошувати надзвичайний стан для всього ЄС, або для його окремих частин на вимогу заявки від двох і більше країн-членів, які перед тим оголосили надзвичайний стан на національному рівні.

Як повідомляв УНІАН, проект законодавства було розроблено після двох газових криз внаслідок конфліктів між Україною та Росією в 2008 та 2009 роках.

Наприкінці червня цього року Рада ЄС та депутати Європарламенту досягли компромісу щодо проекту законодавства.

13 липня цього року Комітет з питань промисловості Європарламенту схвалив проект доповіді.