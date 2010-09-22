Україна та ЄС не підпишуть нову угоду до 2011 року

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися, що Угоду про асоціацію Європейський Союз та Україна не зможуть підписати раніше 2011 року.

Про це заявила у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ.

«Було досягнуто домовленості між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ж.БАРРОЗУ під час їхньої останньої зустрічі, що найбільш рання вірогідна дата підписання – 2011 рік», - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що дата підписання угоди повністю залежатиме від прогресу у переговорах між двома сторонами. За її словами, йдеться переважно про «дуже складні технічні питання», що відносяться переважно до намірів створити глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

А.ФІЛОТЕ також сказала, що на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 22 листопада у Брюсселі, сторони планують обговорити питання процесу переговорів про Угоду про асоціацію. «Але ніякого підписання угоди не буде», - сказала представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі 15 вересня пройшло пленарне засідання в рамках 16-го раунду переговорів між Україною та Євросоюзом щодо укладення Угоди про асоціацію. Сторони продовжили обговорення неузгоджених положень розділів Угоди стосовно преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи і безпеки, а також інституційних, загальних та прикінцевих положень. Сторони також обговорили перспективи впровадження Програми всеохоплюючої інституційної розбудови.

Досягнуто домовленості провести наступне пленарне засідання у рамках 17-го раунду переговорів у листопаді 2010 року в Києві.

20 вересня глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сказав, що Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною може бути підписана вже до кінця цього року. За його словами, це може відбутись на саміті Україна-ЄС в листопаді. “Є всі підстави для цього”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН, додавши, що “деталі опрацьовуються”.