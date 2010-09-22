Європарламент схвалив нову архітектуру фіннагляду

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Європарламент схвалив пакет законодавства про нову систему фінансового нагляду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні проекти нормативних актів були затверджені сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Тепер Рада ЄС має остаточно затвердити це рішення, після чого воно зможе набрати чинності.

Нове законодавство, зокрема, передбачає створення Європейського бюро системних ризиків, яке моніторитиме і оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому. Крім того, буде створена Європейська система фінансового нагляду, яка займатиметься наглядом за окремими фінансовими інституціями і складатиметься з представників національних фінансових регулювальників. В рамках Європейської системи фінансового нагляду планується створити три адміністрації: Європейську банківську адміністрацію, Європейську адміністрацію у сфері страхування і діяльності пенсійних фондів і Європейську адміністрацію безпеки та ринків.

Країни-члени ЄС отримають право на апеляцію рішень нових адміністрацій.

4 нових органу - Європейське бюро системних ризиків, Європейська банківська адміністрація, Європейська адміністрація у сфері страхування і діяльності пенсійних фондів і Європейська адміністрація безпеки та ринків, – базуватимуться у Франкфурті, Лондоні та Парижі.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія представила проект законодавчого пакету щодо створення нових органів фінансового нагляду 23 вересня 2009 року. 2 грудня 2009 року Рад міністрів з питань економіки і фінансів ЄС схвалила ці пропозиції в цілому, після чого почалися переговори з Європарламентом, які завершилися компромісом лише 3 вересня цього року.

7 вересня Рада ЄС на своєму засіданні підтримала досягнутий компроміс.

Передбачається, що Європейське бюро системних ризиків моніторитиме і оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому

Три адміністрації, що створюються в рамках Європейської системи фінансового нагляду, мають забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрацій віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів.

Нові наглядові органи можуть бути створені вже з січня 2011 року.