В німецькому Штутгарті розпочався 165-ий фольк-фестиваль (фоторепортаж)
11:38, 27 вересня 2010Новини ЄС
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У неділю відбувся парад учасників...
Штутгарт. 27 вересня. УНІАН. У німецькому Штутгарті розпочався 165-ий народний фестиваль.
Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль розпочався у неділю, 26 вересня з традиційного параду гільдій.
В урочистій ході вулицями Бад-Каннштатту (одна з найстаріших частин Штутгарта) пройшли самодіяльні оркестри, а також гільдії робітників: пивовари, пекарі, м’ясники – загалом близько 100 груп.
Фестиваль триватиме ще два тижні, протягом яких гостям запропонують різноманітні розваги, а також десятки сортів німецького пива.
|Пиво - один з головних атрибутів фестивалю
|Для кожного сорту пива - свої кухлі
|Символ народного фестивалю - заєць.
|Куди ж народному фестивалю без корів?
|Красені-коні везуть таку ж шикарну карету
|Такий маленький, а вже в кареті...
|Юні "косарі" ідуть на роботу зі сніданком
Фото: Юрія Пінського.
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