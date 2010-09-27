В німецькому Штутгарті розпочався 165-ий фольк-фестиваль (фоторепортаж)

11:38, 27 вересня 2010
Новини ЄС
0 0

У неділю відбувся парад учасників...

Штутгарт. 27 вересня. УНІАН. У німецькому Штутгарті розпочався 165-ий народний фестиваль.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль розпочався у неділю, 26 вересня з традиційного параду гільдій.

В урочистій ході вулицями Бад-Каннштатту (одна з найстаріших частин Штутгарта) пройшли самодіяльні оркестри, а також гільдії робітників: пивовари, пекарі,  м’ясники – загалом близько 100 груп.

Фестиваль триватиме ще два тижні, протягом яких гостям запропонують різноманітні розваги, а також десятки сортів німецького пива.

Фото: Юрія Пінського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter