ЄС продовжив на рік заборону на видачу віз посадовцям Придністров`я

Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Європейський Союз продовжив на рік заборону на видачу віз лідерам Придністров`я – до 30 вересня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було формально затверджене сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС в Брюсселі.

Разом з продовженням заборони на видачу віз Рада міністрів також вирішила на півроку продовжити припинення дії цієї заборони для того, щоб сприяти прогресу в досягненні політичної угоди з врегулювання Придністровського конфлікту, зокрема, вирішення питань про діяльність шкіл, в яких викладання велося б латиницею і відновлення вільного переміщення людей.

Передбачається, що через 6 місяців Рада ЄС знову розгляне питання про обмежувальні заходи відповідно до розвитку ситуації.

Як повідомляв УНІАН, санкції проти вищих чиновників Придністров`я були запроваджені в 2004 році після проведення кампанії із закриття в регіоні шкіл, де молдовська мова викладалася з латинським написанням.