27 постраждалих від вибуху будинків в Брюсселі відселені до готелів

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. 27 людей, постраждалих від вибуху будинків в Брюсселі ввечері 25 вересня, переселені в готелі.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ з посиланням на бургомістра району Скаарбеек, в якому стався вибух, Сесілію ЖЕДОНЬ.

«Готелі виявилися серйозно заповненими», - зазначила керівник району.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні близько 15 приміщень залишаються непридатними для житла довкола постраждалих будинків, проте остаточні висновки зроблять експерти.

В результаті вибуху 3 будинки були повністю зруйновані, загинуло троє, отримали поранення – 17 осіб. Прокуратура Брюсселю порушила справу за статтею «ненавмисне вбивство». В той же час, остаточно причини вибуху будинків ще не встановлені.