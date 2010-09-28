Генсек НАТО відвідає Грузію
15:07, 28 вересня 2010Новини ЄС
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І відкриє Бюро по зв`язках з Альянсом
Брюссель. 28 вересня. УНІАН. 1 грудня генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН відвідає Грузію.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.
«Генеральний секретар відвідає Грузію, де зустрінеться з президентом, прем’єр-міністром, міністром закордонних справ», - сказав він.
Речник НАТО також зазначив, що в ході візиту генсек НАТО візьме участь у відкритті Бюро у зв’язках з НАТО.
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