Комітет Європарламенту підтримав скасування віз для Албанії та Боснії

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Комітету.

49 членів Комітету підтримали доповідь Тані ФАЙОН (група соціалістів і демократів, Словенія) проти двох.

«Ми посилаємо дуже сильний сигнал громадянам Албанії та Боснії і Герцеговини про те, що ми готові зняти вимоги на отримання віз», - зазначила автор доповіді.

Згідно з пропозицією, лише власники біометричних паспортів цих двох країн зможуть здійснювати короткострокові подорожі до країн-членів Шенгенської зони без віз.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2009 року ЄС вже прийняв рішення про скасування короткострокових віз для власників біометричних паспортів з Сербії, Чорногорії і колишньої югославської республіки Македонія. Це рішення набрало чинності 19 грудня 2009 року.

У травні цього року Єврокомісія заявила про можливість надати безвізовий режим ще для двох країн Західних Балкан – Албанії та Боснії і Герцеговини.

Передбачається, що Європарламент повинен визначитися зі своїм рішенням з цього питання на сесії 7 жовтня. Після цього, рішення має бути формально затверджене Радою ЄС.