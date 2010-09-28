Авіадиспетчери Бельгії відновили роботу

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Авіадиспетчери Бельгії прийняли рішення відновити роботу.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Страйк почався сьогодні о 14:00 за брюссельським часом (о 15:00 за київським часом) і тривав до 20:30 (21:30 за Києвом).

Основною причиною страйку стало незадоволення авіадиспетчерів управлінням в державній компанії Belgocontrol, що відповідає за безпеку польотів.

Спочатку передбачалося, що страйк триватиме до 12:00 середи, 29 вересня.