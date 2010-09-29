Комітет ЄП хоче мораторію на глибоководний видобуток нафти

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Комітет з питань охорони навколишнього природного середовища Європарламенту закликає заборонити глибоководний видобуток нафти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в затвердженому 28 вересня на засіданні Комітету проекті резолюції Європарламенту.

«За» проект резолюції висловилися 46 членів Комітету, проти – 8, утрималися – 3.

Депутати, зокрема, планують закликати ЄС винести уроки з подій в Мексиканській затоці і забезпечити в майбутньому безпеку видобутку нафти з дна морів.

Виходячи з ризику глибоководного буріння Комітет Європарламенту пропонує тимчасово запровадити мораторій на такого роду видобуток нафти біля берегів ЄС.

У проекті резолюції наголошується, що депутати хотіли б отримати чітку відповідь про здатність ЄС відповідати на розливи нафти, а також про здатність забезпечити відповідальність нафтовидобувних компаній.

При цьому депутати вважають, що після того, як Єврокомісія здійснить огляд існуючих на сьогодні правил безпеки, вона повинна виступити з пропозиціями про усунення можливих “дір” в законодавстві.

Проект резолюції буде винесений на обговорення сесії Європарламенту наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Мексиканській затоці в 210 км. на південний схід від Нового Орлеана (штат Луїзіана) стався вибух на плавучій буровій платформі. Незабаром після цього вона затонула. 3 вересня компанія BP повідомила, що витрати, в зв`язку з аварією в Мексиканській затоці, перевищили $9,5 млрд.

19 вересня аварійна свердловина компанії BP в Мексиканській затоці була остаточно закупорена. Фахівцям компанії вдалося зацементувати свердловину.