В Брюсселі відбудуться масові акції протесту

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі відбудеться багатотисячна маніфестація протесту проти зниження державних витрат і підвищення податків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, організатори акції протесту очікують, що на вулиці бельгійської столиці вийдуть до 100 тисяч маніфестантів з 30 європейських країн.

«Скорочення (державних витрат – УНІАН) під час рецесії, скорочення, коли рівень безробіття дуже високий, скорочення при низькому економічному зростанні – це неправильно», - заявив напередодні акції протесту Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок Джон МОНКС.

Протестуючі планують пройти вулицями Брюсселю з 13:00 до 15:00 за місцевим часом від Південного залізничного вокзалу до Парку П`ятдесятиліття повз площу Шумана, де розташовані основні європейські інституції.

Бельгійські ЗМІ повідомляють про можливі складнощі в русі громадського транспорту, очікуючи, що, в цілому, рух скоротиться на 40% від звичайного графіка.

Після маршу протесту Дж. МОНКС і інші лідери профспілок планують зустрітися з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та прем`єр-міністром головуючої в ЄС Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ.

Сьогодні демонстрації протесту проти скорочення державних витрат очікуються також і в ряді інших європейських столиць.