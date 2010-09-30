Понад 100 тис. осіб взяли участь в маніфестації протесту в Брюсселі (фоторепортаж)
Протестували проти скорочення державних витрат
Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Понад 100 тис. осіб з 24 країн-членів ЄС взяли участь в маніфестації протесту, що відбулася в Брюсселі 29 вересня.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили організатори акції.
Разом з тим, за даними поліції, в маніфестації взяли участь лише 56 тис. протестуючих.
Хода колон тривала центральними вулицями Брюсселю майже 4 години – з 13:00 до 17:00 за місцевим часом - замість запланованих спочатку двох годин.
Робітники з європейських країн виступали проти політики щодо зменшення державних витрат, прийнятої у зв`язку з економічною кризою.
«Робітники сьогодні на вулицях з чітким сигналом керівництву Європи: ще є час не вибирати скорочення державних витрат, ще є час змінити напрямок», - заявив перед початком ходи Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок Джон Монкс.
Профспілки своєю акцією мали намір надіслати чіткий сигнал Єврокомісії, яка представила в середу свої пропозиції щодо стягнення штрафів з країн-членів зони євро, які не скоротять швидко свої витрати. Крім того, маніфестація була адресована і міністрам фінансів країн-членів ЄС, які збираються на неформальне засідання сьогодні, 30 вересня.
Делегація профспілок була прийнята прем`єр-міністром головуючої в ЄС Бельгії Івом Летермом і Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.
Поліція не протидіяла маніфестації, в той же час, 218 осіб було затримано в адміністративному порядку. При цьому, 148 маніфестантів було затримано до 14:00 дня за наявність предметів, визнаних поліцією небезпечними.
|Поліція супроводжувала колону демонстрантів
|За інформацією організаторів, в маніфестації взяли участь понад 100 тис. осіб з 24 країн Європи
|Серед демонстрантів було легко зустріти купу цікавих персонажів, як, наприклад, ось такий
|Робітники вимагали соціальної справедливості
|Напис на плакаті: “Європейська асоціація підприємств, що ухиляються від сплати податків: Не чіпляйте наші прибутки!”
|Німецькі профспілки нагадали: “Обіцянки є обіцянки, фрау Меркель!”
|Вулицями Брюсселю крокують профспілки Манчестера
|Напис на плакаті на стрілці вперед (праворуч) - ”Майбутнє”, на стрілці назад (лвіоруч) - ”Капіталізм”
|Маніфестанти час від часу “бавилися” різнокольоровими петардами
|Поліція не заважала демонстрантам, однак підходи до основних євроінституцій завбачливо перекрила
|Кожен ”принарядився” до демонстрації по-своєму
|На таких автотранспортних засобах перевозили не лише тих, хто стомився, але й музику для підтримки “бойового духу”
Фото Сергія Воропаєва
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