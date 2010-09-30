Понад 100 тис. осіб взяли участь в маніфестації протесту в Брюсселі (фоторепортаж)

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Понад 100 тис. осіб з 24 країн-членів ЄС взяли участь в маніфестації протесту, що відбулася в Брюсселі 29 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили організатори акції.

Разом з тим, за даними поліції, в маніфестації взяли участь лише 56 тис. протестуючих.

Хода колон тривала центральними вулицями Брюсселю майже 4 години – з 13:00 до 17:00 за місцевим часом - замість запланованих спочатку двох годин.

Робітники з європейських країн виступали проти політики щодо зменшення державних витрат, прийнятої у зв`язку з економічною кризою.

«Робітники сьогодні на вулицях з чітким сигналом керівництву Європи: ще є час не вибирати скорочення державних витрат, ще є час змінити напрямок», - заявив перед початком ходи Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок Джон Монкс.

Профспілки своєю акцією мали намір надіслати чіткий сигнал Єврокомісії, яка представила в середу свої пропозиції щодо стягнення штрафів з країн-членів зони євро, які не скоротять швидко свої витрати. Крім того, маніфестація була адресована і міністрам фінансів країн-членів ЄС, які збираються на неформальне засідання сьогодні, 30 вересня.

Делегація профспілок була прийнята прем`єр-міністром головуючої в ЄС Бельгії Івом Летермом і Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

Поліція не протидіяла маніфестації, в той же час, 218 осіб було затримано в адміністративному порядку. При цьому, 148 маніфестантів було затримано до 14:00 дня за наявність предметів, визнаних поліцією небезпечними.

Фото Сергія Воропаєва