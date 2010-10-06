Депутат Бондаренко не хоче жити на цвинтарі демократії

Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олена БОНДАРЕНКО вважає, що після внесення змін, резолюція ПАРЄ стала достатньо збалансованою.

Так думку вона висловила в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 5 жовтня.

“Я вважаю, що резолюція є достатньо збалансованою, особливо після того, як були внесені поправки, запропоновані відповідним профільним комітетом. І, власне, я вважаю, що дуже важливими сигналами є, по-перше, те, що Асамблея висловила своє занепокоєння тією ситуацією, що Служба безпеки втручається у справи політики, Служба безпеки чинить тиск на опозиційні сили, на журналістів, цей момент є важливим”, - сказала депутат.

Вона також назвала важливим і те, що в резолюції ПАРЄ відзначено тиск на свободу слова та перешкоджання діяльності журналістів.

“Це теж, я вважаю дуже серйозний сигнал нинішній владі, яка, на мою думку абсолютно безпардонно поводиться із ЗМІ, зрештою, як із законодавством, і як ми бачимо тепер, і з Конституцією”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Депутат також висловила думку, що в резолюції варто було б зазначити, що зміни до Конституції належать до прерогативи Верховної Ради України.

“Але знову-таки, я вважаю, що наші співдоповідачки мали величезні можливості спілкування, і вони розглянули питання всебічно, і тому було б некоректно в цьому випадку давати якісь поради”, - сказала вона.

Ще одним важливим моментом в резолюції, за словами депутата, є відзначення сигналів про можливість фальсифікації місцевих виборів. О.БОНДАРЕНКО звернула увагу на те, що на сьогодні понад тисячу керівних посад у виборчих комісіях займають представники правлячих партій – Партії регіонів, Народно та Комуністичної партій – і лише близько 500 – представники 10 опозиційних сил.

Крім того, депутат нагадала про створення клонів політичних партій, які одразу реєструються місцевими органами юстиції, а також про результати опитувань, згідно з якими, більшість українських громадян схиляються до думки, що під час виборів будуть величезні спробу фальсифікації їх результатів.

Вона також зазначила, що ця інформація відома співдоповідачам ПАРЄ.

Депутат також зазначила, що обговорення проекту резолюції в залі було досить серйозним.

При цьому, за словами О.БОНДАРЕНКО, її здивувала одна фраза російського колеги Сергія МАРКОВА.

“Пан МАРКОВ заявив, що українська Служба безпеки займається демократизацією суспільства. І я сказала, що мені страшно за країну, де демократизацію здійснює Служба безпеки. Але я так розумію, що для колег це нормальне явище і простежується явна тенденція до того, що, якщо наша відповідна служба, і наша влада підуть таким шляхом, то це буде сприйматися російською стороною, як абсолютно закономірне і нормальне явище”, - сказала вона.

Депутат також звернула увагу на те, що у виступах російських колег багато разів повторювалося слово “стабільність”, і це називалося основним досягнення В.ЯНУКОВИЧА та його команди.

“Але, відверто кажучи, мені страшна стабільність на цвинтарі, де поховані демократія, де поховані свобода слова, де похована надія мільйонів людей, де похована свобода людини. І така стабільність могильна, вона є страшною”, - наголосила О.БОНДАРЕНКО.

“Зрештою, ми не можемо говорити про нестабільність в Іспанії, чи в Греції, чи в інших країнах, де люди виходять на вулиці відстоювати свої права. В нашій країні, про яку говорять, що тут настала стабільність, пан МОГИЛЬОВ (міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ – УНІАН) заявляє, що опозиція має проводити свої заходи за межами Києва для того, щоб нікого не турбувати”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.

На участь в обговоренні записалися 35 депутатів, з них 9 – члени російської делегації в ПАРЄ.