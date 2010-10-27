Ухвалення екологічної політики України є передумовою для угоди про асоціацію з ЄС

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Законопроект ”Про стратегію національної екологічної політики на період до 2020 року”, що знаходиться на розгляді Верховної Ради України, є важливим політичним документом, який визначено пріоритетним заходом діяльності з питань співробітництва між Україною та ЄС і є важливою передумовою підписання між Україною та ЄС угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди, про це заявив заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Іван МАКАРЕНКО сьогодні у своєму виступі на міжнародній науково-практичній конференції ”Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України”.

”Складна екологічна ситуація в Україні вимагає негайного розроблення та прийняття нової національної екологічної політики. Сьогодні виникла потреба у новому стратегічному документі, що враховував би сучасні соціально-економічні та суспільно-політичні процеси на глобальному регіональному і національному рівнях, а також відповідав інтересам українського суспільства”, - сказав І.МАКАРЕНКО.

За його словами, Європейська комісія ухвалила рішення про надання бюджетної підтримки природоохоронному сектору України у розмірі 35 млн. євро та міжнародної технічної допомоги.

Необхідність формування та запровадження національної екологічної політики випливає з ряду міжнародних зобов’язань України. Реалізація ефективної екологічної політики є обов’язковою умовою досягнення Цілей розвитку тисячоліття (Світовий саміт тисячоліття, ООН, 2000 р.), виконання плану впровадження рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), Екологічної стратегії для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, прийнятої на Київській конференції міністрів охорони навколишнього середовища ”Довкілля для Європи” (Київ, 2003 р.), а також положень міжнародних глобальних та регіональних конвенцій у природоохоронній сфері та протоколів до них, стороною яких є Україна.