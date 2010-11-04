Франція в принципі підтримує скасування віз для України

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Франція принципово не проти надання Україні Плану дій щодо скасування візового режиму.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив речник Постійного представництва Франції при Євросоюзі.

«Франція не має принципових заперечень, однак хотіла б гарантій виконання усіх необхідних для цього процедур... Ми хочемо бути впевненими у тому, що документ буде серйозно сприйнятий обома сторонами», - сказав він.

Прес-секретар представництва Франції при ЄС також повідомив, що Єврокомісія підготувала відповідні документи, і зараз триває робота з обговорення технічних деталей надання Україні Плану дій щодо скасування візового режиму.

«Технічна робота триває і триватиме наступного тижня, і, цілком можливо, що під час саміту ЄС-Україна такий План дій буде надано», - повідомив речник французького представництва.

При цьому він підкреслив, що Франція не вважає, що Україна повинна отримати План дій щодо скасування візового режиму після Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС почали переговори про скасування короткотермінових віз наприкінці 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про можливість надання Україні Плану дій.

25 жовтня Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні ухвалила рішення про те, що План дій для України має складатися із двох розділів. Перший передбачатиме здійснення необхідних законодавчих змін, а другий – впровадження цих змін на практиці.

Саміт ЄС-України відбудеться у Брюсселі 22 листопада.