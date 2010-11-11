Україна в Європарламенті використовує лоббістські прийоми Москви?

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. У Європейському парламенті стверджують, що Україна використовує в Європарламенті лобістські прийоми, «дуже схожі» на прийоми Кремля.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EurActiv після того, як Європарламент удруге відклав голосування щодо резолюції про ситуацію в Україні.

Вперше Європарламент планував прийняти резолюцію по Україні 21 жовтня. Проте тоді за пропозицією групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, що підписала 13 жовтня Меморандум про співпрацю з Партією регіонів, голосування було перенесене на 11 листопада.

Головним аргументом для перенесення послужило бажання дочекатися результатів місцевих виборів.

Під час обговорення порядку денного сесії 10 листопада група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів висунула новий аргумент: майбутній саміт Україна-ЄС, призначений на 22 листопада. При цьому багато депутатів також висловилися за необхідність детальніше вивчити доповідь групи спостерігачів від Європарламенту, які побували на місцевих виборах в Україні. В результаті голосування знову було перенесене.

Як повідомляє EurActiv, група народних партій, що ініціювала ухвалення резолюції, визнала свою поразку, але разом з тим звинувачує інші групи Європарламенту в тому, що вони підпали під вплив українського лобі.

Так, депутат Гіоргі ШОПФЛІН (група народних партій, Угорщина) заявив виданню, що соціалісти «чітко йдуть на будь-які поступки» Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, на які можуть іти.

«Якщо вони хочуть робити це, чудово, але це означає, що вони підривають довіру до себе у сфері прав людини і демократії», - сказав депутат.

При цьому, за словами Г.ШОПФЛІНА, який працював за часів «холодної війни» (1967-1976 рр. – УНІАН) на ВВС, українські дипломати і чиновники багато чому навчилися в нинішнього прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА у сфері того, як проводити зустрічі із західними партнерами.

«Звучить те, що Захід хоче чути, але реально зміст абсолютно інший», - сказав депутат.

При цьому він зазначив, що керівництво Києва передає послання про те, що «порядок» в Україні також і на користь ЄС, особливо після попередньої нестабільності і боротьби за владу між колишніми союзниками по Помаранчевій революції.

«При Сталіні теж був порядок», - додав депутат, зазначивши при цьому, що Київ провів блискучу лобістську кампанію для того, щоб «убити резолюцію».