ЄС та країни ”Східного партнерства” хочуть знайти додаткових грошей

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС і країн-учасниць «Східного партнерства» хочуть знайти додаткові джерела фінансування для реалізації цієї ініціативи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках головуючої на засіданні Верховного представника ЄС із питань загальної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«Міністри висловили необхідність подальшого просування в реалізації ключових ініціатив і висловили бажання знайти інші джерела фінансування для доповнення бюджетного фінансування ЄС», - зазначається у висновках.

При цьому у висновках написано, що міністри із задоволенням відзначили покращення координації міжнародних фінансових інститутів та інших донорів для досягнення більш узгодженого й цілісного підходу до «Східного партнерства».

«Міністри також підкреслили стратегічну важливість «Східного партнерства» як шляху для поглиблення й посилення відносин між ЄС і країнами-партнерами, прискорення політичної асоціації, подальшої економічної інтеграції та наближення до Європейського Союзу, а також для підтримки політичних і соціально-економічних реформ у країнах-партнерах», - написано у висновках Верховного представника ЄС.

Міністри також висловили підтримку збільшенню залучення громадянського суспільства в технічну роботу у галузі багатостороннього співробітництва в рамках «Східного партнерства».

У ході дискусій щодо пріоритетів на найближче майбутнє міністри відзначили необхідність подальшого прогресу в переговорах про угоди про асоціацію, включаючи створення зон вільної торгівлі, в інституційній реформі, а також – кращого використання існуючих угод, а також Візового кодексу ЄС.

Міністри також визначили сфери, в яких можливий подальший прогрес. Серед них – покращення секторального співробітництва, спрощення участі країн-партнерів у програмах ЄС, посилення співробітництва у сфері попередження й вирішення конфліктів, посилення ролі громадянського суспільства, спрощення мобільності окремим категоріям громадян, серед яких, зокрема, студенти, учені та бізнесмени.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива «Східне партнерство» була започаткована в травні 2009 року на саміті в Празі. Вона передбачає співробітництво ЄС із країнами - східними сусідами ЄС. Учасниками програми, окрім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Програма передбачає як розширення двостороннього співробітництва з країнами-сусідами, так і багатостороннє співробітництво з реалізації проектів у різних сферах між ЄС і країнами-партнерами.

На сьогодні фінансування програм «Східного партнерства» визначено в 600 млн. євро до 2014 року.