Німеччина продовжує виступати проти приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Німеччина продовжить виступати проти приєднання Румунії і Болгарії до Шенгенської зони доти, доки обидві країни не розвіють занепокоєння щодо зростаючої корупції.

Як передає AFP, про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МАЗЬЄР на неформальному засіданні міністрів ЄС з питань юстиції і внутрішніх справ в угорському Годолло.

Він відзначив, що обидві країни доклали значні зусилля для досягнення відповідності технічним стандартам Шенгенської зони.

«Разом з тим, є недоліки й критика щодо судової системи й корупції», - сказав міністр.

«Ми вважаємо важливими зв`язати ці дві теми: технічні аспекти й політичні аспекти, та прийняття рішення на їх основі», - додав Т. де МАЗЬЄР.

Румунія активно критикує позицію, висловлену наприкінці грудня Францією і Німеччиною, щодо необхідності враховувати результати у сфері боротьби з корупцією і поліпшення судової системи при ухваленні рішення про приєднання Румунії і Болгарії до Шенгену.

19 січня міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНШІ заявив про намір добитися рішення про вступ в Шенген до кінця червня цього року.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – міжнародний договір, який ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування розповсюджується на громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн-учасниць Шенгенського договору нині входить 22 країни-члени ЄС: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. До Шенгенської зони також відносяться Ісландія, Норвегія і Швейцарія.