ЄС проведе переговори з Білоруссю про спрощення візового режиму

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Рада ЄС схвалила мандат для Єврокомісії на переговори з Білоруссю про угоди про спрощення візового режиму і про реадмісію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Ради ЄС. При цьому прес-служба не надала подробиць.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС заборонила в`їзд і заморозила активи 157 чиновників Білорусі, відповідальних за жорстокий розгін демонстрантів після президентських виборів 19 грудня 2010 року.

Разом з тим, міністри закордонних справ виступили за початок переговорів про спрощення візового режиму з Мінськом.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 чоловік, зокрема 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.

Угоди про спрощення візового режиму, що існують зараз у ЄС зі східними сусідами Євросоюзу, припускають, зокрема, зменшення вартості візового збору з 60 до 35 євро, скасування візового збору для ряду категорій громадян, а також скорочення кількості документів, які вимагають консульські відділи для відкриття віз.