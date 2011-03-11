В 2010 Україна сплатила 29 млн. грн. компенсацій за рішеннями ЄСПЛ

Київ. 11 березня. УНІАН. Україна протягом 2010 року сплатила своїм громадянам понад 29 млн. грн. компенсацій за рішеннями Європейського суду з прав людини, а з початку 2011 року — 169 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра юстиції — урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА сьогодні на прес-конференції в Києві.

”Європейський суд з прав людини для того, щоб держави виконували його рішення швидко, встановлює норму, якщо у випадку сума справедливої сатисфакції не виплачується протягом трьох місяців з моменту, коли рішення набуває статусу остаточного, на цю суму нараховується пеня”, - сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

Зокрема, за її словами, в 2009 році було сплачено майже вся сума справедливої сатисфакції за рішеннями Євросуду. ”За 2009 рік ми сплатили практично повністю всю суму на рівні 99 %, один відсоток залишився через те, що ці рішення суду набули статусу остаточних у грудні і поки не було розподілу на початку 2011 року була невеличка затримка”, - пояснила вона.

Заступник міністра юстиції підкреслила, що в державному бюджеті кожен рік у достатньому обсязі передбачаються видатки на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Водночас В.ЛУТКОВСЬКА зазначила, що наразі невідомо про кількість позовних заяв проти Держави Україна, які прийняв до розгляду Європейський суд. ”Ми дізнаємося про те, що заява подана до Європейського суду з прав людини тільки тоді, коли Європейський суд вирішує відправити справу на комунікацію Уряду України. До тих пір ця процедура є конфіденційною”, - зазначила заступник міністра.

За її словами, в 2009 році Європейський суд з прав людини ухвалив 126 рішень щодо України за результатом розгляду позовних заяв, в 2010 році — 109, в 2011 — 35 рішень.

”Виконання рішень Європейського суду з прав людини — це доволі тривалий процес, який полягає не тільки в тому, щоб виплатити гроші — суму справедливої сатисфакції, хоча і це є досить важливим. Виконання рішень Євросуду полягає також в тому, щоб особа могла опинитися в тому стані, в якому вона перебувала до моменту, коли було порушено її право. Крім того, виконання рішень полягає в тому, щоб змінити власне законодавство та покращити практику його застосування”, - резюмувала В.ЛУТКОВСЬКА.