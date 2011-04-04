Голландський парк Кекенхоф відкрив виставку квітів (фоторепортаж)
В парку висадили понад 7 млн. квітів
Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Голландський парк Кекенхоф в 62-ий раз відкрив виставку весняних квітів.
Щорічно в цьому парку висаджують понад 7 млн. квітів, більшість з яких – близько 4,5 млн. – тюльпани, але також і крокуси, і гіацинти, і нарциси...
Загальна площа парку становить близько 32 гектарів, і практично вся вона перетворюється в ці весняні дні на яскравий килим з живих квітів.
Головна тема цього року – “Німеччина – земля поетів та філософів”. Тема була обрана невипадково, оскільки Німеччина є найбільшим торговельним партнером Нідерландів.
Головною ж “картинкою” з квітів стануть Бранденбурзькі ворота. Втім, щоб побачити їх в усьому розмаїтті кольорів доведеться ще трохи почекати.
Парк Кекенхоф залишить свої двері відкритими до 20 травня і обіцяє відвідувачам багато чого цікавого. Так, 16 квітня тут відбудеться парад квітів, а з 12 по 20 травня – шоу лілій, на якому будуть представлені близько 30 тис. цих квітів.
|Щорічно у Кекенхофі висаджують понад 7 млн. квітів
|В парку, здається, розстелили справжній килим з живих квітів
|Крокуси ”Піквік”
|Символичні штучні лебеді доповнюють квітковий визерунок
|Штучне латаття на озері - улюблена розвага туристів
|Дама з собакою
|Русалка у квітах
|Півкуля з квіток-зірочок
|А ось і вони самі...
|Нарциси милуються своїм відображенням у воді
|І, звичайно тюльпани...
|Стомлені туристи вирішили трохи відпочити на траві просто неба. Обійти 32 гектари - нелегко.
|Білі нарциси
|Для тюльпанів час поки ще не настав, тому побачити їх можна лише в оранжереї, але ж скільки різних!
|Білі, червоні, рожеві...
|Допитливі нарциси зібралися подивитися на фонтан в центрі озера.
|В Кекенхофі ледь не на кожному кроці зачаровує розмаїття кольорів
|А так виглядають поля крокусів, нарцисів, тюльпанів на фермах, яких безліч навколо парку.
Фото Сергія Воропаєва.
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