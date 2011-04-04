Голландський парк Кекенхоф відкрив виставку квітів (фоторепортаж)

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Голландський парк Кекенхоф в 62-ий раз відкрив виставку весняних квітів.

Щорічно в цьому парку висаджують понад 7 млн. квітів, більшість з яких – близько 4,5 млн. – тюльпани, але також і крокуси, і гіацинти, і нарциси...

Загальна площа парку становить близько 32 гектарів, і практично вся вона перетворюється в ці весняні дні на яскравий килим з живих квітів.

Головна тема цього року – “Німеччина – земля поетів та філософів”. Тема була обрана невипадково, оскільки Німеччина є найбільшим торговельним партнером Нідерландів.

Головною ж “картинкою” з квітів стануть Бранденбурзькі ворота. Втім, щоб побачити їх в усьому розмаїтті кольорів доведеться ще трохи почекати.

Парк Кекенхоф залишить свої двері відкритими до 20 травня і обіцяє відвідувачам багато чого цікавого. Так, 16 квітня тут відбудеться парад квітів, а з 12 по 20 травня – шоу лілій, на якому будуть представлені близько 30 тис. цих квітів.

Фото Сергія Воропаєва.