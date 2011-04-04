Івано-Франківськ візьме участь в проекті Ради Європи

Івано-Франківськ. 4 квітня. УНІАН. Івано-Франківськ візьме участь у проекті Ради Європи «Реабілітація культурної спадщини історичних міст».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, про це сьогодні було домовлено під час зустрічі керівників міста Івано-Франківська з делегацією Ради Європи.

У зустрічі з мером Івано-Франківська Віктором АНУШКЕВИЧУСОМ взяли участь керівник проектів IV Директорату Ради Європи (дирекція культурної і природної спадщини) Мікаель де ТЮЗ; керівник архітектурної майстерні ”Cabinet d`Architecte Bernard Bouzou”, експерт Ради Європи Бернар БОУЗО; фахівець з консервації пам’яток архітектури і ландшафту професор Університету Нортумбрія в Ньюкастлі (Велика Британія), експерт Ради Європи Роберт ПІККАРД; архітектор, фахівець з реставрації пам’яток архітектури, керівник архітектурної майстерні David Jonson architects, експерт Ради Європи Девід ДЖОНСОН.

На зустрічі йшлося про проведення тестування методології складання «Діагностичного досьє» для міста на прикладі містобудівельної ситуації в Івано-Франківську, яка відбуватиметься протягом поточного тижня. Також обговорювався стан пам’яток архітектури і містобудування, проектної документації та стратегії ревіталізації в Івано-Франківську. Окрім того, у зв’язку з реалізацією проекту розглядались питання транспортної системи, магістралей і мереж міста, міського зонування, зонування історичних та археологічних ареалів, а також можливості планування основних торгівельних зон і вулиць, розташування ділових центрів, рекреаційних зон та культурних центрів.

Пілотний проект «Реабілітація культурної спадщини історичних міст» в межах «Київської ініціативи» дозволить продовжити позитивні зрушення в галузі менеджменту культурної спадщини в Україні у європейському масштабі та сприятиме тісній інтеграції з іншими країнами Європи та сусідніх регіонів.

Місцева технічна команда представить стратегічний план економічного розвитку міста, генеральний план, опорний план, або стратегію охорони культурної спадщини в місті. Визначить один або кілька ключових об’єктів культурної спадщини чи значних містотворчих історичних пам’яток, реставрація і пристосування яких впливає на містобудівельну цілісність середовища, а також представить пам’ятки, що перебувають в занедбаному стані, і дисонуючі втручання в історичне середовище міста.