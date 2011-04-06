Польща розраховує на 4% зростання ВВП в 2011 році

Варшава. 6 квітня. УНІАН. Польська влада прогнозує прискорення зростання валового внутрішнього продукту в країні в 2012 р. до 4% із закладеного в бюджеті 2011 р. ВВП на рівні 3,5%.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського уряду, відповідний макроекономічні показники Кабінет міністрів Польщі затвердив на засіданні у вівторок.

ВВП у поточних цінах, за оцінками влади, в 2012 році становитиме близько 580 млрд. доларів (1 дол. = 2,8 PLN).

Уряд прогнозує зростання реальної середньої зарплати наступного року на 2,9% - до майже 1,3 тис. доларів.

Влада також розраховує на скорочення безробіття до 10% із 13% у лютому поточного року й зростання працевлаштування на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, зростання польського ВВП у 2010 році прискорилося до 3,8% із 1,7% у кризовому 2009 році. У 2008 році зростання польського ВВП уповільнилося до 5% із 6,5% у попередньому.